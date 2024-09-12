ABD’de Ayşenur isyanı

ABD'li Senatör Patty Murray ile Temsilciler Meclisi üyesi Pramila Jayapal, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdikleri mektupta, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin "ABD öncülüğünde bağımsız bir soruşturma" çağrısında bulundu. Milletvekili Jayapal ile Senatör Murray'ın, Biden'a gönderdikleri mektupta, Eygi'nin öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Eygi'nin yaşadığı Washington eyaletinin Kongre'deki temsilcileri olan iki isim, ortak mektupta, İsrail'in yaptığı soruşturmayı yeterli bulmadıklarını kaydederek, "Bundan dolayı FBI öncülüğünde acil, şeffaf, muteber, kapsamlı ve bağımsız bir ABD soruşturması talep ediyoruz" ifadesine yer verdi.ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders da İsrail'e mali yardımın durdurulması çağrısında bulundu. İsrail ordusunun bir okula düzenlediği saldırıya ve masum sivilleri katletmesine dikkat çeken ve İsrail askerlerince Amerikalı-Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin de öldürüldüğünü hatırlatan Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi.Amerikan Washington Post gazetesinin yayınladığı yeni görüntüler İsrail'in ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yalanını ortaya koydu. Yeni video ve 13 görgü tanığına göre İsrail askerinin protesto eylemi bittikten yarım saat sonra ve göstericilerin geri çekilmesinin ardından Ayşenur'u kasten öldürdüğü anlaşılıyor. Habere göre İsrail ordusunun neden göstericiler geri çekildikten sonra ateş ettiği konusunda bir açıklama yapmayı reddettiği belirtildi. Vurulma anında göstericilerin İsrail askerleri için hiçbir tehdit oluşturmadığı da kaydedildi.ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Ayşenur'u İsrail'in öldürdüğünü itiraf edemeyen ve genel geçer cümleler kullandığı açıklamasına tepki yağdı. Katliam için "Yaşanmaması gereken korkunç trajedi" diyen Harris'in katil İsrail'in adını anamaması öfkeye yol açtı.Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının bugün Türkiye'ye getirilmesinin öngörüldüğünü ve nakil işlemleriyle ilgili işlemlerintamamlandığını açıkladı. ANKARAABD'den Didim'e gelen Mehmet Suat Eygi, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi. Evinde taziyeleri kabul eden Eygi, damadı Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve ailesi ile de görüştü.