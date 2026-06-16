ABD’de B-52 bombardıman uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 Stratofortress uçağı California eyaletinde düştü. Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'nden yapılan açıklamada, Los Angeles yakınlarında bir B-52 uçağının düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçağın yerel saat 11.20'de Edwards hava sahasından havalandıktan kısa süre sonra düştüğü ifade edildi. Olayla ilgili ölü ya da yaralı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Boeing B-52 Stratofortress, çeşitli askeri görevlerde kullanılan uzun menzilli bombardıman uçakları arasında yer alıyor.