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Giriş Tarihi: 9.3.2023

ABD’de bağımsızlık adımı: Texit

ABD’de bağımsızlık adımı: Texit
TEXAS'IN Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi sundu. 'Texit' olarak anılan teklif kabul edilirse, Texas'ın "bağımsız bir ulus olarak statüsünü yeniden ileri sürmesi gerekip gerekmediğine" ilişkin referandum 7 Kasım 2023'te yapılacak. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil. Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var.
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ABD’de bağımsızlık adımı: Texit
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