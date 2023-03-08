ABD’de bağımsızlık adımı: Texit

TEXAS'IN Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton, eyaletin ABD'den bağımsızlık "olasılığını araştırmak" için bir referandum düzenleyebilecek yasa tasarısı teklifi sundu. 'Texit' olarak anılan teklif kabul edilirse, Texas'ın "bağımsız bir ulus olarak statüsünü yeniden ileri sürmesi gerekip gerekmediğine" ilişkin referandum 7 Kasım 2023'te yapılacak. Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil. Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var.