ABD’de barda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.