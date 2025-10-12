ABD’de barda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 20 kişi ise yaralandı. Polis saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.