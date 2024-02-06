ABD’de başkanlık seçimlerinde güvenlik krizi: ‘Beni koruyun!’ diyerek başvurdu…

Kampanya yetkilileri, seçim kampanyası boyunca Haley'in aldığı tehditlerin sayısı ya da türleri hakkında ayrıntı vermezken, Haley'in "ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi olarak İran'da yaptığı çalışmalar veya 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partinin adaylığında Donald Trump'ın ana rakibi olması" nedeniyle hedef haline geldiğini savundu.

Haley de WSJ'a yaptığı açıklamada, koruma başvurusunu doğrulayarak, "Birçok sorun yaşadık. Bu beni yapmam gerekeni yapmaktan alıkoymayacak." dedi.