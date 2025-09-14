ABD’de bazı eğitimciler sosyal medyada Kirk paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldı

NBC News haberine göre, ABD'de akademisyen ve öğretmenlerin bir kısmı, sosyal medya paylaşımlarında Kirk'ün ölümüne ilişkin "duyarsız" ifadeler kullandıkları gerekçesiyle görevden alınırken bir kısmına ise disiplin cezası uygulandı.

Doğu Tennessee Eyalet Üniversitesi Sözcüsü Jess Vodden, iki öğretim üyesinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle idari izne ayrıldığını ve üniversitenin, paylaşımlar hakkında "çok sayıda şikayet" aldığını belirtti.

Söz konusu şikayetlerde, bir öğretim üyesinin Kirk'ün ölümüne ilişkin sosyal medyada "Ne ekersen, onu biçersin" ifadesini kullandığı, bir diğerinin ise "Bu bir trajedi değil, bir zafer" yorumunda bulunduğu iddia edildi.

Orta Tennessee Eyalet Üniversitesi Rektörü Sidney McPhee de bir üniversite çalışanının, Kirk'ün öldürülmesine ilişkin "uygunsuz" ve "duygusuz" yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Benzer şekilde, California, Florida, Virginia ve Iowa eyaletlerindeki bazı okullarda da öğretmen ya da akademisyenlerin sosyal medya paylaşımları sebebiyle açığa alındığı ya da disiplin süreciyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

CHARLİE KİRK'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kampüs yakınlarında bir çalılığın içinde havluya sarılı halde olayda kullanılan Mauser marka tüfeği bulmuştu.

Utah Valisi Cumhuriyetçi Spencer Cox, üzerinde dürbün bulunan tüfeğin kılıfında kazınmış yazılar bulunduğunu açıklamıştı

Söz konusu yazılarda, "Hey faşist! Yakala!", "Bella Ciao" ve "Bunu okuyan geydir" gibi ifadelerin yer aldığı belirtilmişti.