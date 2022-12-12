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Giriş Tarihi: 12.12.2022 04:59 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:16

ABD'de Biden'ı kızdıracak anket sonucu! Yüzde 70'i istemedi

ABD'de yapılacak olan 2024 Başkanlık Seçimlerine doğru gidilirken anket çalışmaları da hızlandı. Ülke genelinde yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 70'i ABD Başkanı Joe Biden'ı 2024 seçimlerinde yeniden aday olarak görmek istemiyor.

AA
ABD’de Biden’ı kızdıracak anket sonucu! Yüzde 70’i istemedi

CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı. Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.

DEMOKRAT PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 57'Sİ İSTEMİYOR

Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.

Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.

'EKONOMİ İYİ' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 14'TE KALDI

Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.

SAĞLIK DURUMU VE YAŞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.

TRUMP'IN ADAYLIĞINA DA SICAK BAKILMIYOR

Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti.

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ABD'de Biden'ı kızdıracak anket sonucu! Yüzde 70'i istemedi
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