ABD’de binlerce ihbar yapılmıştı: Gökyüzündeki gizemli cisimlerin sır perdesi aralandı

"HERHANGİ BİR ANORMALLİK YOK"

Kirby, herhangi bir anormal durum olmadığını kaydederek, "New Jersey ya da Kuzeydoğu'daki diğer eyaletlerde sivil hava sahası üzerinde herhangi bir anormallik ya da ulusal güvenlik veya kamu güvenliği riski tespit etmedik. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ayrıca, Kirby, Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) 1 milyondan fazla insansız hava aracının kayıtlı olduğunu ve ABD genelinde binlerce ticari, hobi amaçlı ve kolluk kuvvetlerine ait İHA'nın yasal olarak faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi.