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Giriş Tarihi: 2.3.2022

ABD’de bir baba kilisede, 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

ABD’de bir baba kilisede, 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
ABD'NİN Kaliforniya eyaletinde bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi. Sacramento Şerif Departmanı'ndan Rod Grassmann, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü bir kurbanı, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti. Yetkililer, bunun aile içi şiddet vakası olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.
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ABD’de bir baba kilisede, 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
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