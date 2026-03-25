ABD’de bir eyalet alev alev yanıyor

ABD'nin Nebraska eyaletinde 12 Mart'tan bu yana süren orman yangınlarında yaklaşık 324 bin hektarlık alan kül oldu. Nebraska Acil Durum Yönetim Ajansı, Morrill bölgesindeki yangının yüzde 98, Cottonwood bölgesindeki yangının ise yüzde 96 oranında kontrol altına alındığını bildirdi. Açıklamada, artan sıcaklık, kuru hava ve değişen rüzgâr hızına göre olası tehlikelere karşı her iki bölgede de müdahaleler için hazırlıklı olunduğu, yangınlarla mücadelede 453 çalışanın görev aldığı aktarıldı. AA