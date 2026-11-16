ABD'de bir haftada ikinci kriz! Bankacılık sisteminde kesinti yaşanıyor

ABD'de JP Morgan Chase, Bank of America ve US Bank gibi çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşanıyor. Ülkede, geçtiğimiz hafta da uçuş sisteminde sorun yaşanmıştı.

ABD’de bir haftada ikinci kriz! Bankacılık sisteminde kesinti yaşanıyor
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ABD'de hava ulaşımında yaşanan aksaklık sonrası şimdide olay bankalara sıçradı. Ülkedeki büyük bankaların internet sistemlerinin çöktüğü rapor ediliyor.

ABD'de JP Morgan Chase, Bank of America ve US Bank gibi çok sayıda bankaya erişim sorunu yaşanıyor. Ülkede, geçtiğimiz hafta da uçuş sisteminde sorun yaşanmıştı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BANK OF AMERİCA #ABD

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