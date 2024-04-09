ABD’de bir ilk! Çocuklarının işlediği suçtan ebeveynler hüküm giydi

ABD'de ilk kez ebeveynler çocuklarının işlediği suçtan dolayı hüküm giydi. ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde 2021 yılında silahlı saldırı düzenleyen ve 4 sınıf arkadaşını öldüren Ethan Crumbley'nin ebeveynleri, Jennifer ve James Crumbley, "kasıtsız adam öldürmekten" ilgili en az 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Crumbley'ler 10 yıl sonra şartlı tahliyeye hak kazanacaklar, şartlı tahliye talepleri reddedilirse, 15 yıl hapis yatacaklar.

Savcıların, evde emniyete alınmamış bir silah bulunduğuna ve gencin akıl sağlığına yönelik ebeveynlerinin kayıtsızlığa dair kanıtlar sunmasının ardından Mahkeme, Jennifer ve James Crumbley'nin saldırıyı engelleyebilecek önlemleri almadığına hükmetti.