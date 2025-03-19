ABD’de bir ilk: Nitrojen gazıyla öldürdüler

ABD'nin Louisiana eyaletinde ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.

ABD medyasındaki haberlere göre, Yüksek Mahkemenin, bölge yargıcının idamın durdurulması kararını geri çevirmesinin ardından mahkum Jessie Hoffman Jr. cezalandırıldı.

Hoffman'ın avukatı Cecelia Kappel yaptığı açıklamada, idamın "anlamsız" olduğunu ifade ederek mahkumun cinayet işlediği 18 yaşındaki haliyle şimdiki halinin "benzerlik göstermediğini" savundu.

Hoffman'ın idam edilmesiyle Louisiana'da 15 yıl sonra bir mahkum idamla cezalandırılmış oldu. Ayrıca, eyalette ilk defa bir mahkum nitrojen gazı kullanılarak idam edildi.