ABD’de bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı: Uçuşlar bir süre durduruldu!

Federal Havacılık İdaresi tarafından hızlıca yer durdurma emri çıkarıldığı belirtilen açıklamada, gerekli arama ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından yerel saatle 12.50'de pistlerin yeniden uçuşlara açıldığı aktarıldı. Öte yandan söz konusu olaya ilişkin ABD medyasına açıklama yapan yetkililer, 89 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağa sabah saatlerinde bomba ihbarı yapıldığını ifade etti. Bomba ihbarının kim ya da kimler tarafından ve hangi sebeple yapıldığının ise henüz belli olmadığı kaydedildi. Bugün bazı eyaletlerde yerel seçimlerin düzenlendiği ABD'de, New Jersey eyaletindeki bazı bölgelere "bomba ihbarları" yapılması nedeniyle bir süre oy kullanma işlemleri durdurulmuştu.