ABD’de borç limiti krizi! Biden yurt dışı ziyaretlerini iptal etti

"Başkan, daha önce 78 kez olduğu gibi, her iki partiden ve Temsilciler Meclisi ve Senato'dan Kongre üyelerinin temerrüdü önlemek için bir araya gelmesi gerektiğini açıkça belirtti." ifadesini kullanan Jean-Pierre, Biden'ın bütçe anlaşması için Kongre liderleriyle çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Jean-Pierre, ittifakları canlandırmak ve Quad gibi ortaklıkları ilerletmenin Biden için önemli bir öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, bunun dış politika hedefleri açısından hayati önem taşıdığını kaydetti.

Sözcü, açıklamasında, "Önümüzdeki yıl Avustralya, Quad, Papua Yeni Gine ve Pasifik Adaları Forumu liderleriyle angajmanın başka yollarını bulmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Biden'ın 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'nden, 24 Mayıs'ta Avustralya'nın Sidney kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Liderler Zirvesi'ne (Quad) geçerken Papua Yeni Gine'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.