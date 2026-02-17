ABD'de buz hokeyi maçında silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kızın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırganın olay yerinde ölü bulunduğu belirtildi
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.
Saldırı sonucu genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.