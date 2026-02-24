ABD’de California eyaletinden düzensiz göçmenlere 35 milyon dolarlık destek!

Fox News'un haberine göre, California Valisi Gavin Newsom, yaptığı yazılı açıklamada, federal hükümetin göçmen aileleri hedef aldığını savunarak, düzensiz göçmenleri desteklemek için sivil toplum kuruluşlarıyla hareket ettiklerini belirtti.

GÖÇMENLERE 35 MİLYON DOLARLIK FON

Newsom ayrıca eyalet bütçesinden ayrılan 35 milyon dolarlık fonu düzensiz göçmenler için kullanacaklarını bildirdi.

Açıklamaya göre, finansman, hayır kuruluşları aracılığıyla göçmen ailelere gıda yardımı, hukuki destek ve diğer çeşitli desteklerin sağlanması için kullanılacak.