ABD’de cami çevresinde kanlı saldırı: 1 ölü

Columbus polisinden bir yetkili, söz konusu bölgede düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana gelen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Polis, Columbus kentinde meydana gelen silahlı saldırının camiye veya Müslümanlara yönelik olmadığını ancak Al Rahma Camii yakınlarında gerçekleştiğini ifade etti.

Columbus bölgesindeki saldırıya ilişkin yerel polis tarafından yapılan açıklamada, olayın "dini bir temele dayanmadığı" belirtildi.

"YAŞANAN OLAY CAMİYE YÖNELİK BİR SALDIRI DEĞİLDİ"

Polis memuru James Fuqua, "Şunu da açıkça belirtmek isteriz ki yaşanan olay camiye yönelik bir saldırı değildi. Olayın dini bir temele dayandığına veya caminin özellikle hedef alındığına dair elimizde herhangi bir bulgu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Columbus Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "ATF Columbus Saha Birimi özel ajanları, Columbus, Ohio'da Albert Caddesi'nin 2200 numaralı bloğunda bulunan bir camide meydana gelen silahlı saldırı ihbarına müdahale ediyor." ifadelerine yer verilmişti.