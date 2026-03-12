ABD’de can kaybı ve hasar artıyor
New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde körfez ülkelerindeki 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü, İran'ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığını yazdı. ABD Savunma Bakanlığı da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi. ABD'li askeri uzamanlar İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğunu söylüyor.