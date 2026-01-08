ABD’de cenaze törenine kanlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı

TÖRENDE TARTIŞMA ÇIKTI İDDİASI

Güvenlik görevlilerince kilisenin çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.