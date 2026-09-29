ABD’de çevre kirliliğine karşı harekete geçildi: Elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor

ABC News'un haberine göre, ABD'nin California eyaletinde tek kullanımlık elektronik sigaranın yol açtığı çevre kirliliğine karşı harekete geçildi.

Düzenleme kapsamında, California genelinde pille çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de, perakende satışları ise 1 Ocak 2028'de yasaklanacak.

Yasağı ilk kez ihlal edenlere 500 dolar, ikinci ihlalde 1000 dolar ve sonraki ihlallerde ise 2 bin dolar para cezası uygulanacak.

Tek kullanımlık elektronik sigara atığından kaynaklanan pil asidinin ve toksik kimyasalların toprağa ve suya karışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen kararname, California Valisi Gavin Newsom tarafından imzalandı.

California'da faaliyet gösteren bir kamu yararı araştırma grubunun verilerine göre, ABD'de her gün yaklaşık 500 bin tek kullanımlık elektronik sigara çöpe atılıyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör