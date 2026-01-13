ABD’de cezaevi karıştı: 3 ölü

ABD’de bir hapishanede mahkumlar birbirine girdi. Çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti.

AA

Yerel polisin yazılı açıklamasında, dün ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Washington Eyalet Hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavganın büyüdüğü belirtildi.

Kavgada 3 mahkumun öldüğü, yaralanan 1 infaz koruma memuru ve 12 mahkumun bölgedeki yakın hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yaklaşık 1550 mahkumun bulunduğu hapishanedeki olayın Georgia Ceza İnfaz Kurumu tarafından soruşturulduğu aktarıldı.