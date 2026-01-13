ABD’de Çin’e casusluk yapan eski donanma mensubuna 16 yıl hapis cezası verildi

ABD'de federal mahkeme, donanmada görev yapan eski bir mühendisin, Çin istihbaratına gemi ve işletim sistemlerine ait teknik ve operasyonel bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 16 yıldan fazla hapis cezasına hükmetti. ABD Adalet Bakanlığı, sanık hakkında verilen kararın kamuoyuyla paylaşıldığını duyurdu.

6 AYRI SUÇTAN MAHKÛM EDİLDİ

Açıklamaya göre, 25 yaşındaki Jinchao Wei, Ağustos 2025'te casusluk da dahil olmak üzere 6 ayrı suçtan suçlu bulunmuştu. Mahkeme, Wei'nin bu suçlar kapsamında 16 yıldan fazla hapis cezası almasına karar verdi.

Soruşturma dosyasında, Wei'nin gemi sistemleri ve askeri işletim altyapılarına ilişkin son derece hassas bilgiler içeren 60 adet teknik ve operasyonel kılavuzu Çin istihbaratına sattığı belirtildi.

Amfibi hücum gemisi USS Essex'de mühendis olarak görev yapan Wei, Ağustos 2025'te Çin adına çalışan bir istihbarat görevlisine 12 bin dolar karşılığında 18 ay boyunca bilgi sağlamaktan suçlanmıştı.

Ağustos 2025'te jüri, "Çinli istihbarat yetkilisine ABD'nin ulusal savunma bilgilerini gönderdiği" gerekçesiyle yargılanan Wei'yi casusluk dahil 6 suçtan mahkum etmişti.