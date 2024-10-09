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Giriş Tarihi: 10.10.2024

ABD’de çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle TikTok’a dava açıldı

ABD’de çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle TikTok’a dava açıldı
ABD'de son dönemin en tartışmalı konularından biri olan TikTok'un yasaklanmasına ilişkin süreç devam ederken Çinli sosyal medya platformu, bu kez 13 eyalet ve başkentte açılan davalarla karşı karşıya kaldı. New York Başsavcısı Letitia James ve California Başsavcısı Rob Bonta öncülüğünde 13 eyalet ve başkentin başsavcıları, çocukların mümkün olduğunca uzun süre uygulamayı kullanmalarını sağlayacak, kasıtlı olarak bağımlılık yaratan bir yazılım kullandığı ve ruh sağlıklarına zarar verdiği gerekçesiyle TikTok aleyhine dava açtı. New York Başsavcısı James, TikTok'un güvenli olduğunu iddia etmesine rağmen ülkedeki gençlerin uygulamada çıkan trendleri takip etmeye çalışırken hayatından olduğunu ifade etti. TikTok'un, genç kullanıcıların platformda geçirdikleri süreyi en üst düzeye çıkarmaya odaklandığını aktaran James, böylece şirketin kullanıcıya özel reklamlar sayesinde gelirini artırdığını kaydetti. Bonta da TikTok'un, kârını artırmak için bağımlılık yapacak şekilde tasarlandığını vurgulayarak "Çünkü çocukların, henüz bağımlılık yaratan içerikler konusunda sağlıklı karar verecek kapasiteye sahip olmadıklarını biliyorlar" değerlendirmesini yaptı. AA

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ABD’de çocuklara zarar verdiği gerekçesiyle TikTok’a dava açıldı
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