ABD’de DEAŞ adına kiliselere saldırma planı yapan şüpheliye gözaltı

Adalet Bakanlığının yazılı açıklamasında, Idaho'nun Coeur d'Alene bölgesinde 18 yaşındaki Mercurio'nun, "DEAŞ'a maddi destek ve kaynak sağlamak gerekçesiyle" gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland'ın konuyla ilgili, "Şikayet dosyasında iddia edildiği gibi, sanık DEAŞ'a bağlılık yemini etmiş ve Idaho'daki kiliselere DEAŞ adına bir saldırı düzenlemeyi planlamıştı." sözlerine yer verildi.

Konuyla ilgili suç duyurusunun, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından hazırlandığı ve Mercurio'nun şiddet içeren planının engellendiği vurgulandı.

FBI Direktörü Christopher Wray de yaptığı yazılı açıklamada, "Bu soruşturma, FBI'ın, yabancı terörist gruplar adına veya onlardan ilham alan şiddet eylemleri gerçekleştirmek isteyenleri durdurmak için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışma konusundaki kararlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

FBI'nın suç duyurusunda, soruşturmanın, Mercurio'nun çevrim içi olarak gizli insan kaynaklarına ulaşıp DEAŞ'a ve daha genel anlamda terör örgütlerine desteğini belirtmesiyle başladığı kaydedildi.

Mercurio, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.