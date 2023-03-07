ABD’de dehşet anları! Seyir halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı

PİLOTLARIN KONUŞMA KAYDI AÇIKLANDI

Yaşanan saldırının ardından pilot ile kule arasında geçen konuşmanın detayları da açıklandı. Konuşma kaydında pilotun, "Bir kişi kabin görevlisine saldırdı ve uçağın kapısını açmaya çalıştı. 6 kişi tarafından etkisiz hale getirildi ve şu anda güvendeyiz" dediği yer aldı.

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"SIFIR TOLERANS"

Amerikan Havayolları ise konuyla ilgili, "Mürettebatımızın ve yolcularımızın zamanında müdahalesi sayesinde, bir kişi Los Angeles'tan Boston'a giden uçağımızda güvenlik nedeniyle etkisiz hale getirildi. Uçuşlarımızda bu tür davranışlar için sıfır toleransımız var" ifadelerini kullandı.