ABD’de dehşet anları! Seyir halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı

ABD'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışıp uçuş görevlisine saldırı girişiminde bulunan yolcu gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles-Boston seferinde acil çıkış kapılarından birinin açılmaya çalışıldığına ilişkin alarm çaldı.
Kontrollerde, acil çıkış kapılarından birinin kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiği tespit edildi. Kapı tam kilitli konuma getirilirken uçuş görevlilerinden biri, Francisco Severo Torres (33) isimli yolcuyu, açılmaya çalışılan acil çıkış kapısının yakınında gördüğünü ve kapıyı kurcaladığını dile getirdi.
"HERKESİ ÖLDÜRECEĞİM!"
Etkisiz hale getirilen Torres'in 'Bu uçaktaki herkesi öldüreceğim' dediği kayıtlara geçti. Uçağın güvenli şekilde Boston'daki Logan Havalimanı'na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.
Torres, ifadesinde metal kaşığı uçağın lavabosunda kırdığı itiraf ederken, uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyledi.
PİLOTLARIN KONUŞMA KAYDI AÇIKLANDI
Yaşanan saldırının ardından pilot ile kule arasında geçen konuşmanın detayları da açıklandı. Konuşma kaydında pilotun, "Bir kişi kabin görevlisine saldırdı ve uçağın kapısını açmaya çalıştı. 6 kişi tarafından etkisiz hale getirildi ve şu anda güvendeyiz" dediği yer aldı.
ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video
"SIFIR TOLERANS"
Amerikan Havayolları ise konuyla ilgili, "Mürettebatımızın ve yolcularımızın zamanında müdahalesi sayesinde, bir kişi Los Angeles'tan Boston'a giden uçağımızda güvenlik nedeniyle etkisiz hale getirildi. Uçuşlarımızda bu tür davranışlar için sıfır toleransımız var" ifadelerini kullandı.