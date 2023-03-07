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Giriş Tarihi: 7.3.2023 14:21 Son Güncelleme: 7.3.2023 14:35

ABD’de dehşet anları! Seyir halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı

ABD’de bir uçakta yaşanan korku dolu anlar, tüm dünyada ses getirdi. Los Angeles kentinden Boston'a gitmek için havalanan United Havayolları'na ait bir uçakta bulunan saldırgan bir kişi,  yolcuları tehdit ettikten sonra uçağı düşürmeye çalıştı ve kabin memurlarını hedef aldı. Uçağın kapısını açmaya çalışan kişi anbean kaydedildi.

AA
ABD’de dehşet anları! Seyir halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı

ABD'de uçuş sırasında uçağın acil çıkış kapısını açmaya çalışıp uçuş görevlisine saldırı girişiminde bulunan yolcu gözaltına alındı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Los Angeles-Boston seferinde acil çıkış kapılarından birinin açılmaya çalışıldığına ilişkin alarm çaldı.

Kontrollerde, acil çıkış kapılarından birinin kilitli konumdan açık konuma doğru yaklaşık dörtte bir oranında hareket ettirildiği tespit edildi. Kapı tam kilitli konuma getirilirken uçuş görevlilerinden biri, Francisco Severo Torres (33) isimli yolcuyu, açılmaya çalışılan acil çıkış kapısının yakınında gördüğünü ve kapıyı kurcaladığını dile getirdi.

BOYNUNDAN BIÇAKLAMAYA ÇALIŞTI

Bunun ardından Torres, koltuğundan kalkarak kırık metal kaşıkla bir kabin görevlisini boynundan yaralamaya çalıştı. Yolcuların da yardımıyla Torres, uçuş görevlilerince yere yatırılarak etkisiz hale getirildi.

"HERKESİ ÖLDÜRECEĞİM!"

Etkisiz hale getirilen Torres'in 'Bu uçaktaki herkesi öldüreceğim' dediği kayıtlara geçti. Uçağın güvenli şekilde Boston'daki Logan Havalimanı'na inmesinin ardından Torres, gözaltına alındı.

Torres, ifadesinde metal kaşığı uçağın lavabosunda kırdığı itiraf ederken, uçuş görevlilerinden birinin kendisini öldürmeye çalıştığına inandığı için uçaktan atlamak istediğini söyledi.

PİLOTLARIN KONUŞMA KAYDI AÇIKLANDI

Yaşanan saldırının ardından pilot ile kule arasında geçen konuşmanın detayları da açıklandı. Konuşma kaydında pilotun, "Bir kişi kabin görevlisine saldırdı ve uçağın kapısını açmaya çalıştı. 6 kişi tarafından etkisiz hale getirildi ve şu anda güvendeyiz" dediği yer aldı.

ABD'de uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışan kişi gözaltına alındı | Video

"SIFIR TOLERANS"

Amerikan Havayolları ise konuyla ilgili, "Mürettebatımızın ve yolcularımızın zamanında müdahalesi sayesinde, bir kişi Los Angeles'tan Boston'a giden uçağımızda güvenlik nedeniyle etkisiz hale getirildi. Uçuşlarımızda bu tür davranışlar için sıfır toleransımız var" ifadelerini kullandı.

"Uçuş ekibine müdahale ve tehlikeli silah kullanma" suçlamaları yöneltilen Torres'in 9 Mart'ta yapılacak duruşmada suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

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ABD’de dehşet anları! Seyir halindeki uçağın kapısını açmaya çalıştı
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