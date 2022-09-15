ABD’de dehşet! Cani anne çocuklarını okyanusta boğdu

Anne Merdy'nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığı belirtilirken, mahkeme kayıtlarında Merdy'nin kirasını ödeyemediği için tahliye ile karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Cinayetle suçlanan annenin, mahkemeye ne zaman çıkarılacağı henüz belli değil.