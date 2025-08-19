ABD’de denizde korkutan patlama: Kargo gemisi alevlere teslim oldu

NBC News'in haberine göre, Sahil Güvenlik yetkilileri gemideki patlamaya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kenti açıklarında kömür taşıyan bir kargo gemisinde yerel saatle 18.30 civarlarında meydana gelen patlamanın yangına neden olduğunu aktardı.

Söz konusu olayda kimsenin yaralanmadığını belirten yetkililer, yangının söndürüldüğünü kaydetti.