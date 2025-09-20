ABD’de dev yıkım: Soğutma kulesi havaya uçuruldu

ABD'nin en büyük kamu elektrik tedarikçisi Tennessee Valley Authority (TVA), Hartsville Nükleer Santralindeki dev soğutma kulesini kontrollü patlatmayla yıktı.

Hartsville projesi, TVA'nın 1970'ler ve 1980'lerde artan elektrik talebini karşılama planının bir parçasıydı. Ancak 1979'daki "Three Mile Island" nükleer kazasının ardından kamuoyu nükleer enerjiye karşı tepkisiyle Hartsville projesi aynı yıl iptal edilmişti.