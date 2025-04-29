ABD’de dijital tacize darbe: ‘Deepfake’ suç sayıldı
ABD’de dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışlara engel olmak için “deepfake”e kısıtlama geldi. Temsilciler Meclisi, kişinin rızası olmadan sahte cinsel içerikli görüntülerin çevrim içi platformlarda paylaşılmasını federal suç sayan yasa tasarısını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi, "deepfake" ile ilgili yasa tasarısını kabul etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.
Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.
Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.
İHLAL EDİCİ DAVRANIŞLAR TOPLUMU ETKİLİYOR
Senatonun da şubatta kabul ettiği tasarının yasalaşması için Trump'ın imzası gerekiyor.
Trump, martta söz konusu tasarıya onay vereceğinin sinyalini vermişti.
Melania Trump, dijital dünyada yaygın olarak görülen ihlal edici davranışların çocukları, aileleri ve toplumu etkilediğini belirterek yasa tasarısına destek istemişti.