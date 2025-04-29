ABD’de dijital tacize darbe: ‘Deepfake’ suç sayıldı

ABD Temsilciler Meclisi, "deepfake" ile ilgili yasa tasarısını kabul etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın da desteklediği tasarı, 409 "evet" oyuna karşı 2 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Tasarı kapsamında, kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulan cinsel içerikli sahte deepfake görüntülerinin çevrim içi ortamlarda paylaşılmasının federal suç olarak kabul edilmesi öngörülüyor.

Ayrıca, mağdurların talep etmesi durumunda, sosyal medya platformları ve internet sitelerinin bu tür görüntüleri 48 saat içinde kaldırması zorunlu hale getiriliyor.