ABD’de dikkat çeken olay: Uçak kendi kendine havalimanına indi

CNN'in haberine göre, Beechcraft Super King Air 200 tipi uçak, 20 Aralık'ta Aspen bölgesindeki havalimanından kalkmasının ardından "hızlı ve kontrolsüz" bir şekilde basınç kaybetti.

Uçuştaki acil durum sırasında Garmin firmasına ait "otomatik iniş sisteminin" devreye girmesiyle çift motorlu turboprop uçak, Colorado eyaletinin Denver kentindeki Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na kendi kendine indi.

"İLK KEZ OTOMATİK İNİŞ BAŞTAN SONA KULLANILDI"

Garmin firmasından yapılan açıklamada, "İlk kez gerçek bir acil durumda, otomatik iniş baştan sona kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Yolcu bulunmayan uçaktaki 2 pilot yara almadı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayın soruşturulduğunu belirtti.