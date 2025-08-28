ABD’de direktör ‘istifayı reddetti’: Beyaz Saray görevine son verdi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Kush Desai, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Susan Monarez, Başkan'ın (Donald Trump) 'ABD'yi Tekrar Sağlıklı Hale Getirme' gündemiyle uyumlu değil." dedi.

Monarez'in, ABD hükümetine istifa etme niyetini bildirdiğini kaydeden Desai, "Buna rağmen istifayı reddettiği için, Beyaz Saray görevine son verdi." ifadesini kullandı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Monarez artık CDC Direktörü değil." ifadesini kullandı.