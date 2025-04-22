ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi

ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar doğal afete neden oldu. Sel ve fırtına 5 kişinin canını aldı.

ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi
AA

CNN'in haberine göre, ABD'nin Oklahoma eyaletinin çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.

Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi

Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi

Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi

Oklahoma Acil Durum Yönetimi Departmanından yapılan açıklamada, eyalette meydana gelen sellerin en az 10 evde hasara yol açtığı kaydedildi.