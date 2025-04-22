ABD’de doğal afet faciası: Kötü hava koşulları ölüm getirdi
ABD'nin Oklahoma eyaletinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar doğal afete neden oldu. Sel ve fırtına 5 kişinin canını aldı.
CNN'in haberine göre, ABD'nin Oklahoma eyaletinin çeşitli bölgelerinde hafta sonu şiddetli yağış ve rüzgar etkili oldu.
Eyalete bağlı Moore kenti yetkilileri, 3 kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapıldığını ve araçta bulunan 44 yaşındaki bir kadın ile 12 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ayrıca, Leonard bölgesinde de sel sularına kapılan 47 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.
Diğer yandan Spaulding bölgesini 19 Nisan'da etkisi altına alan fırtına nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.