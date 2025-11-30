ABD’de doğum günü partisinde dehşet: Kanlı saldırıda 4 kişi can verdi

ABD 'nin California eyaletinde bir doğum günü partisinde silah sesleri yankılandı. Polis, Stockton şehrinde bir çocuğun doğum günü partisinden yerel saatle 18.00 sıralarında bir silahlı saldırı ihbarı aldı.

"HEDEFLİ BİR SALDIRI OLABİLİR"

San Joaquin County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Soruşturma devam ediyor ve bilgiler şu an için yetersiz. İlk göstergeler, olayın hedefli bir saldırı olabileceğini ortaya koyuyor; yetkililer tüm seçenekleri araştırıyor" ifadelerini kullandı.

Stockton Belediye Başkan Yardımcısı Jason Lee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olayın tam olarak ne olduğunu anlamak için güvenlik yetkilileriyle iletişim halindeyim ve cevapları bulmak için uğraşacağım" dedi.

Yetkililer, saldırgan ya da saldırganlar hakkında herhangi bir detay vermedi.