ABD’de düşen deniz piyadelerine ait F-35 uçağı aranıyor

ABD Ordusu Sözcülerinden Binbaşı Melanie Salinas, yaptığı açıklamada, deniz piyadelerine ait bir F-35 uçağının, Güney Carolina eyaletine bağlı Kuzey Charleston bölgesinde uçuş yaptığı esnada arıza verdiğini bildirdi.

Pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğunu aktaran Salinas, düşen F-35 uçağı için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Arama çalışmaları karadan ve havadan sürerken, yetkililer, yerel halktan da uçağın bulunması konusunda yardım istedi.

Söz konusu F-35 uçağının, eğitim uçuşunda olduğu ve aynı eğitime katılan başka bir F-35'in güvenli şekilde Salinas'daki hava üssüne döndüğü kaydedildi.