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Giriş Tarihi: 31.3.2023 14:47

ABD'de düşen helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti

ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

AA
ABD’de düşen helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti

Eyaletin Trigg County bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait "HH-60 Blackhawk" tipi iki helikopterin, 29 Mart saat 22.00 sularında düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamada bulunan 101. Hava İndirme Tümeni Tuğgenerali John Lubas, helikopterlerden birinin 5, diğerinin 4 askeri taşıdığını söyledi.

Lubas, "Kayıplarımıza rağmen şanslıydık çünkü bir yerleşim bölgesinin karşısındaki açık alana inebildiler, çok şükür ki uçak kazası sonucu başka can kaybı veya yaralanma olmadı." dedi.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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ABD'de düşen helikopterdeki 9 asker hayatını kaybetti
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