ABD’de düzensiz göçe karşı yeni operasyon: Bu kez Rio Grande bölgesi hedefte

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem , X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "(ABD Başkanı Donald) Trump, ABD tarihindeki en güvenli güney sınırını rekor sürede sağladı ve şimdi hedefimiz, bunun uzun vadede böyle kalmasını sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Bu personelin, Rio Grande Vadisi'nin yaklaşık 420 kilometrelik bölümü boyunca ABD sınırını kontrol edeceği aktarılan açıklamada, bu operasyonun nehir bölgesini "yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinden korumak" amacıyla başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Sahil Güvenlik biriminin bölgeye yüzden fazla bot ve yüzlerce personelle başlayarak müdahale botları, sığ su taşıtları, komuta ve kontrol birimleri ve taktik operasyon ekipleri göndereceği belirtildi.

480 BİNDEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Noem ayrıca, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin göçmen politikaları çerçevesinde yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

"Ocaktan bu yana İç Güvenlik Bakanlığı 480 binden fazla suç geçmişi bulunan yasa dışı göçmeni gözaltına aldı." diyen Noem, bu kişilerin yüzde 70'inin sabıka kaydı olduğunu ya da haklarında suçlama bulunduğunu ifade etti.

Noem, Trump yönetiminin ikinci döneminde göçmenlik yasalarının uygulanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, güvenlik politikalarının süreceğini kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 23 Eylül'de, 2 milyon düzensiz göçmenin ABD'den ayrıldığını, bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonunun gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği, 400 binden fazlasının ise sınır dışı edildiğini söylemişti.