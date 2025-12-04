ABD’de eğitim tatbikatında kaza: 1 asker öldü
ABD'nin California eyaletindeki bir askeri üste eğitim tatbikatı sırasında “taktik araç kazası” meydana geldi. Olay nedeniyle 1 deniz piyadesi yaşamını yitirdi.
ABD'deki askeri yetkililere göre, California eyaletinin güneyindeki Camp Pendleton üssünde dün düzenlenen eğitim tatbikatı sırasında bir deniz piyadesi yaralandı.
"Taktik araç kazasında" aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen askerin kimliği ise paylaşılmadı.
Deniz piyadesinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.