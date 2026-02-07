ABD’de Epstein dosyaları için flaş karar! Kongre üyeleri sansürsüz belgelere erişebilecek

ABD Adalet Bakanlığının gönderdiği mektuba göre, Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan 3 milyondan fazla belgenin sansürsüz halleri 9 Şubat'tan itibaren Kongre üyelerinin erişimine açılacak.

Kongre üyelerinin belgeleri inceleyebilmesi için en az 24 saat önceden Adalet Bakanlığına bildirimde bulunması gerekecek. Belgeler yalnızca bakanlığa ait bilgisayarlardan görüntülenebilecek.

KOPYALAMAK YASAK, NOT ALMA SERBEST

Belgeleri inceleyecek Kongre üyelerinin not almalarına izin verilirken, elektronik kopya oluşturmalarına ise müsaade edilmeyecek.

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.