Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 13.8.2023 23:19 Son Güncelleme: 13.8.2023 23:27

ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan bir evde meydana gelen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı

Pennsylvania eyaletinde yer alan Allegheny County'deki Plum'da bir evde patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, patlamanın etkisi ile çevredeki en az 2 evde yangın çıktı.


Yetkililer, patlamanın etkisi ile 3 evin yıkıldığını belirterek, en az 12 evde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Evde meydana gelen patlama anı ise başka bir evin kapısında bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de evde patlama: 5 ölü, 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA