ABD’de evin üzerine düşen gök taşının sırrı çözüldü: Dünya’dan daha yaşlı çıktı

Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı.

Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.