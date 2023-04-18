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Giriş Tarihi: 19.4.2023

ABD’de evsizlik ve uyuşturucu sorunu kontrolden çıkıyor

ABD’de evsizlik ve uyuşturucu sorunu kontrolden çıkıyor
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de 580 bin evsiz sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Hollywood filmlerinde ışıl ışıl yansıyan ünlü sokaklardaki evsizlerin gündüz vakti caddelerde uyuşturucu kullandığı görüntüler sık sık sosyal ağlara düşüyor. ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehirde kontrolden çıkan "evsizler krizine" çözüm üretmek amacıyla barınma ve tedavi programları için gelecek yıl 1.3 milyar dolar harcama yapılması önerisinde bulundu. Şehir genelinde 40 binden fazla olan evsizlerin uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele ediliyor. Şehirde günde ortalama 5 evsiz ölüyor.
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ABD’de evsizlik ve uyuşturucu sorunu kontrolden çıkıyor
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