ABD’de Filistin destekçilerine karşı özel birim! Rümeysa Öztürk haksız yere gözaltına alınmıştı

Amerikan Washington Post gazetesinin, salı günü yapılan son duruşmadaki bilgilerden yola çıkarak derlediği haberinde, ABD yönetiminin son aylarda Filistin'e destek veren bazı kişilerle ilgili gözaltı süreçlerine ışık tutuldu.

Haberde, salı günkü son duruşmada ortaya konan bilgi ve belgelere göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Soruşturma Birimi, Filistin destekçisi üniversite öğrencilerinin gözaltı süreçlerinde ilk kez kullanıldı.

Geleneksel olarak uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi ağır suçlara odaklanan soruşturma biriminin, öğrencilerin gözaltına alınmasında kullanılmasının bir ilk olduğunun altı çizildi.

Habere göre söz konusu birim, bakanlığın talimatının ardından harekete geçerek ABD'de vize ile bulunan çok sayıda üniversite öğrencisinin hesaplarını ve paylaşımlarını takip etmeye ve raporlamaya başladı.

Bu raporlama sürecine dahil edilen Öztürk'ün de gözaltına alınmasına karar verildi ve Türk doktora öğrencisi "vize iptali" gerekçesine dayandırılarak 25 Mart günü evinin önünde bu özel birim ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.