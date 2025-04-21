ABD’de Filistin’e destek veren üniversitelere baskı: Trump yönetimi Harvard’ı cezalandırıyor

ABD'de Donald Trump yönetiminin, Filistin'e destek gösterilerinde öne çıkan Harvard Üniversitesine sağlanan 1 milyar dolarlık fonu daha kesmeyi planladığı iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahiplerine dayandırdığı haberine göre, Harvard'a federal hükümetin taleplerini içeren mektubu gönderen Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücündeki yetkililer, üniversitenin taleplerini kabul edeceğini düşünüyordu.

İsimleri açıklanmayan kişiler, Trump yönetiminin çok öfkelendiğini ve bu nedenle üniversiteye sağlık araştırmaları için sağlanan 1 milyar dolarlık fonu kesmeyi planladığını öne sürdü.

Yönetimin, 400 milyon dolarlık fonun kesilmemesi için federal hükümetin taleplerine uyma kararı alan Columbia Üniversitesine göre Harvard'a "daha hoşgörülü" yaklaşma niyetinde olduğu, gönderilen mektubu yayımlamasının ardından yetkililerin üniversiteye daha fazla baskı uygulamak istediği belirtildi.

5 Amerikalı yetkiliden ikisi, 19 Nisan'da New York Times gazetesine yaptıkları açıklamada, Beyaz Saray'a bağlı Antisemitizmle Mücadele Görev Gücünün, 11 Nisan'da Trump yönetimi ile Harvard arasındaki anlaşmazlığı körükleyen gelişmelerden olan mektubu "izin almadan" üniversite yönetimine gönderdiğini belirtmişti.

Beyaz Saray'da mektubun gönderilmesiyle ilgili fikir ayrılıklarının bulunduğunu kaydeden yetkililer, bazı Beyaz Saray görevlilerinin mektubun üniversiteye erken iletildiği, bazılarının ise yollama niyetinin hiç olmadığı, yalnızca Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü üyeleri arasında dağıtılmasının gerektiği görüşünde olduklarının altını çizmişti.