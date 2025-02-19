ABD’de fırtına can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18’e çıktı

ABD'nin Kentucky, Tennessee, Virginia ve Georgia eyaletlerini vuran fırtınası etkisini sürdürüyor. Kentucky Valisi Andy Beshear sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evsiz olduğu tespit edilen 2 kişinin hipotermi sonucu hayatını kaybettiğini, fırtına nedeniyle eyaletteki toplam can kaybının 14'e yükseldiğini belirtti.