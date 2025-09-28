ABD’de gece kulübünde dehşet: 3 ölü 8 yaralı
ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi can verdi, 8 kişi de yaralandı.
CNN'in haberine göre, ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.
Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.