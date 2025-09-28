ABD’de gece kulübünde dehşet: 3 ölü 8 yaralı

ABD'nin North Carolina eyaletinde gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi can verdi, 8 kişi de yaralandı.

ABD’de gece kulübünde dehşet: 3 ölü 8 yaralı
AA

CNN'in haberine göre, ABD'nin North Carolina eyaletinin Southport kentinde Cape Fear Nehri kıyısında bulunan bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi.

Yetkililer, saldırganın tekneyle kulübe yaklaşıp ateş açması sonucu 3 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Southport Belediye Basın Sözcüsü ChyAnn Ketchum, saldırıyla bağlantılı olarak bir kişinin gözaltına alındığını ve sorgulandığını kaydetti.