ABD’de gemi köprüyü yıktı

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, dev bir konteyner gemisinin çarpması sonucu yıkıldı. Olay anına ilişkin görüntülere göre, yerel saatle 01.30 civarında Singapur bayraklı gemi köprünün ayaklarından birine çarptı. Yaklaşık 2.57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı darbe sonucu çöktü. Çarpmanın etkisiyle köprünün birçok yerden ayrılması sonucu, çok sayıda araç da suya düştü. Bu sırada gemide yangın çıktı. Köprüye çıkan tüm yollar çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı.Maryland Valisi Wes Moore, kaza sonrası eyalette olağanüstü hal ilan ederken, olayın terör saldırısı olduğuna dair inandırıcı bir kanıt bulunmadığını söyledi. Kazada köprüden nehre düşen 8 kişiden 2 işçinin kurtarıldığı bildirildi. Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu Başkanı Jennifer Homendy, 6 kişiden ise henüz haber alınamadığını söyledi. Homendy, "Olaydan önce meydana gelmiş olabilecek her şeyi, geminin güvenlik geçmişini ve yapılan her türlü bakımı derinlemesine inceleyeceğiz" dedi.