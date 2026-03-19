ABD’de gizemli İHA alarmı! Bakanların kaldığı üs üzerinde görüldü

The Washington Post'un ismini açıklamayan yetkililere dayandırdığı habere göre, Washington'daki Fort McNair üzerinde son günlerde tanımlanamayan insansız hava araçları görüldü.

AYNI GECE BİRDEN FAZLA UÇUŞ

Haberde, son 10 gün içinde bir gecede birden fazla İHA'nın üs üzerinde tespit edildiği ve bu araçların kaynağının belirlenemediği öne sürüldü.

İHA'ların görüldüğü sırada Marco Rubio ile Pete Hegseth'in aynı askeri tesiste bulunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK TOPLANTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Beyaz Saray'da konuyla ilgili toplantı yapıldığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı aktarıldı.

Yetkililerin iki bakanın farklı yerlere taşınmasını değerlendirdiği ancak şu ana kadar böyle bir adım atılmadığı ifade edildi.

PENTAGON'DAN TEPKİ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, iddialara ilişkin yaptığı açıklamada güvenlik gerekçesiyle detay paylaşamayacaklarını belirterek, bu tür haberlerin yayımlanmasını "sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.