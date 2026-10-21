ABD’de göçmenlik dairesi binasında güvenlik alarmı: Yanıcı cihaz ihbarı sonrası FBI devreye girdi

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) binasına yanıcı bir cihaz atıldığı yönündeki ihbarların araştırıldığı belirtildi.

Olayda yaralanan olmadığı ve binada ciddi hasar meydana gelmediği aktarılan açıklamada, FBI ekiplerinin olay yerinde delil topladığı kaydedildi.

Açıklamada, binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alındığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör