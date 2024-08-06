ABD’de Google’a tekel tokadı

ABD'de federal yargıç, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasadışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza attı. ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ABD Adalet Bakanlığı ile Google'ı karşı karşıya getiren davaya ilişkin uzun zamandır beklenen kararını açıkladı. Yargıç Mehta, kararında, "Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası'nın 2. maddesini ihlal etmektedir" ifadelerine yer verdi.Karar, Google'ın iş yapma yöntemlerini yeniden şekillendirebilir. Bu kararla ABD Adalet Bakanlığı, bugüne kadar açtığı antitröst davalarında ilk kez bu boyutta bir dava kazanmış oldu. İnternet araması konusunda ilk kez büyük bir davayı kaybeden Google'ın süreci temyize götürebileceği belirtildi. BBC'nin haberine göre karar, yasadışı tekel oluşturmakla suçlayarak büyük teknoloji şirketlerine davalar açan federal tekelleşmeyle mücadele kurumları açısından önemli bir zafer. Federal düzenleyici kurumlar, Facebook ve Whatsapp'ın sahipleriyle Amazon.com ve Apple'a da davalar açtı. 10 hafta süren davada savcılar Google'ı çeşitli platformlara varsayılan arama motoru olmak için her yıl milyarlarca dolar harcamakla suçladı. Savcılar bu nedenle diğer şirketlerin anlamlı bir rekabet için fırsat ve kaynağa sahip olamadığını vurguladı. DIŞ HABERLER